Певица Джамала, которая ждет ребенка, поделилась снимками с супругом. Джамала: С новым 2018-м! Фото: jamalajaaa / Instagram Фото она разместила в Instagram."С новым 2018-м!" – написала певица. Happy new 2018! З новим 2018! С новым 2018! Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Дек 31, 2017 at 4:35 PST 29 ноября певица рассказала о беременности.В пресс-службе певицы ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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