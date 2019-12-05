Партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» обратились к гражданам с призывом выйти на площадь Независимости 8 декабря перед встречей «нормандской четверки».

Встреча по урегулированию кризиса в Донбассе с участием Украины, России, Германии и Франции запланирована на понедельник, 9 декабря, в Париже.

Фотокопию заявления партий опубликовал в фейсбуке прежний председатель Верховной рады, депутат Андрей Парубий. Документ подписали лидеры партий – прежний президент Украины Пётр Порошенко, прежний премьер-министр Юлия Тимошенко и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Авторы заявления, в частности, призвали не идти на компромиссы и не проводить выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса до выполнения условий по безопасности, не отказываться от евроатлантического курса и не прекращать международные судебные процессы против России.

В рамках переговоров «нормандской четвёрки» запланирована первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Зеленский, став главой государства, пообещал закончить войну на востоке страны и согласился на отвод украинских войск. Его критики считают, что он делает слишком много уступок Москве.

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