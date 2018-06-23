|Балух написал письмо Порошенко: "Хотел бы уберечь Украину от зеркального ответа агрессору"
|23.06.2018 21:38
|
Политзаключенный надеется, что "горький опыт истории" не даст руководителям стран зайти "на очередной круг кровавых бань"Политзаключенный Владимир Балух, который находится в СИЗО оккупированного Крыма, написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.
Фото: radiosvoboda.org
Об этом сообщает заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, есть живучи из всех политических" традиций ", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше только я хотел бы уберечь Украину от скатывания к" зеркальному "ответы на действия агрессора! Зла на благо не бывает!", - пишет Владимир Балух.
"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно вести хозяйство на Богом данным нам землях Крыма и Донбасса намного быстрее, чем на это надеется кремлевская клика. И факта взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль ..." , - отмечает политзаключенный.
Балух в письме рассказывает, что когда 12 июня в аннексирована Крыму так называемая "власть" отмечала День России, из окон его СИЗО раздавались возгласы "Слава Украине", пели украинский гимн.
"Искренне надеюсь, что горький опыт истории таки сплотит образованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его страны, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань, а остановить розперезавшогося агрессора, пусть даже понеся при этом временных финансовых потерь и некоторых бизнес неудобств ... За нами правда, за нами судьба и воля святая Слава Украине!", - завершил Балух письмо, которое написал президенту Украины 22 июня.
Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз
Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз
Напомним, Владимир Балух в СИЗО оккупированного Крыма голодает уже 97-й день.
Поделитесь статьей с друзьями