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В рамках уголовного производства, в котором фигурирует Каськив, задержали его двоюродного брата – НАБУ
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23.06.2018 21:41
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О подозрении в причастности к хищениям государственных средств
Госинвестпроекта детективы Национального антикоррупционного бюро
Украины сообщили родному и двоюродному брату бывшего главы
агентства Владиславу Каськиву. Госинвестпроектом Каськив руководил
в 2010-2014 годы Фото: wikipedia.org По данным ведомства,
задержанным является двоюродный брат бывшего главы Государственного
агентства по инвестициям и управлению национальными проектами
(Госинвестпроекта) Владислава Каськива, который сам является
подозреваемым по делу.После задержания родственнику Каськива
сообщили о подозрении.Кроме того, подозреваемым стал родной брат
Каськива.В НАБУ уточнили, что, "поскольку этот человек сейчас
находится за пределами Украины", о подозрении ему сообщили
письменно, согласно ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса.В
2010–2014 годах, во время президентства Виктора Януковича,
Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными
проектами Украины возглавлял Владислав Каськив. 1 ноября 2017
года Панама экстрадировала его в Украину по делу о
присвоении 7,5 млн грн бюджетных средств в 2012 году. Он
полностью компенсировал эту сумму бюджету и, по словам генпрокурора
Юрия Луценко, может получить условный срок.Кабинет Министров
принял решение ликвидировать "Госинвестпроект" в сентябре 2014
года, его функции возложили на Министерство экономического развития
и торговли.В мае 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что
должностные лица "Госинвестпроекта", действуя в сговоре с
представителями государственных и частных предприятий, в
2012–2013 годах завладели 2 млрд грн, выделенными из
государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем.
В частности, правоохранители расследовали хищение
государственных средств, выданных в качестве кредитов ООО "Боржава
Резорт" (165 млн грн) и ООО "Борисфен" (94,2 млн грн).
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