О подозрении в причастности к хищениям государственных средств Госинвестпроекта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили родному и двоюродному брату бывшего главы агентства Владиславу Каськиву. Госинвестпроектом Каськив руководил в 2010-2014 годы Фото: wikipedia.org По данным ведомства, задержанным является двоюродный брат бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроекта) Владислава Каськива, который сам является подозреваемым по делу.После задержания родственнику Каськива сообщили о подозрении.Кроме того, подозреваемым стал родной брат Каськива.В НАБУ уточнили, что, "поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины", о подозрении ему сообщили письменно, согласно ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса.В 2010–2014 годах, во время президентства Виктора Януковича, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины возглавлял Владислав Каськив. 1 ноября 2017 года Панама экстрадировала его в Украину по делу о присвоении 7,5 млн грн бюджетных средств в 2012 году. Он полностью компенсировал эту сумму бюджету и, по словам генпрокурора Юрия Луценко, может получить условный срок.Кабинет Министров принял решение ликвидировать "Госинвестпроект" в сентябре 2014 года, его функции возложили на Министерство экономического развития и торговли.В мае 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что должностные лица "Госинвестпроекта", действуя в сговоре с представителями государственных и частных предприятий, в 2012–2013 годах завладели 2 млрд грн, выделенными из государственного бюджета Украины, а также инвестированными Китаем. В частности, правоохранители расследовали хищение государственных средств, выданных в качестве кредитов ООО "Боржава Резорт" (165 млн грн) и ООО "Борисфен" (94,2 млн грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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