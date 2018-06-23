Сьогодні, 23 червня, свій день народження святкує співак Валерій Меладзе. Про це повідомила Віра Брежнєва у своєму Інстаграмі, опублікувавши з ним спільне фото.



Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 23 Чер 2018 р. о 12:23 PDT



"Сьогодні День Народження у Дуже Гарної Людини і Улюбленого Артиста - Валерія Меладзе. Тепер у нього є інстаграм і ви можете привітати його особисто", - підписала світлину Віра Брежнєва.



З цієї нагоди ми вирішили підібрати романтичний топ з пісень артиста, аби ви змогли влаштувати собі сьогодні романтичний вечір:



- "Я не могу без тебя"



- "Без суеты"



- "Ей никогда не быть моей"



- "Не тревожь мне душу, скрипка"



- "Обернитесь"



- "Вопреки"



- "Притяженья больше нет"



- "Иностранец"



- "Сэра"



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