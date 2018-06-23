Украина требует от Российской Федерации допустить международных врачей к политзаключенного Владимира Балуха.

Его подконтрольная Кремлю власть удерживает в СИЗО оккупированного Крыма, - передает со ссылкой на .

"Без слез невозможно смотреть. Требуем доступа украинских или международных врачей к Владимиру Балуха. Время идет на дни. Требуем освобождения", - заначила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Владимир Балух 19 марта 2018 объявил бессрочную голодовку с требованием отменить преступный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку девяносто седьмой день.

В камере Владимира Балуха, который голодает в Симферопольском СИЗО 95-й день, установили видеонаблюдение.

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