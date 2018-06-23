Взорвались емкости с биоэтанолом

Как рассказали в ДСНС, сообщение о пожаре в городе Збараж поступило в оперативно-диспетчерскую службу сегодня около 18:15.

"На вызов оперативно направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части Управления. По прибытию было установлено, что на спиртовой основе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава. Проведена эвакуация 350-ти жителей частных жилых домов, розсташованих рядом. Жертв и пострадавших нет", - сообщают спасатели.

По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 кв.м. По информации ДСНС, интенсивность огня уменьшилась.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua