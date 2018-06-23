|Полиция Киева разыскивает "брачного" афериста, сбежавшего из-под конвоя
|23.06.2018 21:49
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https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1731866753535755
Ранее судимый за подделку документов мужчина 1986 года рождения на этот раз подозревается в мошенничестве."Злоумышленник является "брачным" аферистом, он знакомился с женщинами и грабил их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тыс.", – отметили в полиции.Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи. Назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые конвоировали подозреваемого.
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