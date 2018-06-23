32-летний Александр Бурлаку, который У семьи одной потерпевшей вор выманил $60 тыс. Фото: Поліція Києва / Facebook "Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. К поискам злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1731866753535755 Ранее судимый за подделку документов мужчина 1986 года рождения на этот раз подозревается в мошенничестве."Злоумышленник является "брачным" аферистом, он знакомился с женщинами и грабил их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тыс.", – отметили в полиции.Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи. Назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые конвоировали подозреваемого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки из-под время конвоирования сбежал стражи Теги: происшествия