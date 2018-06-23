Политикам не надо вмешиваться в дела церкви даже с благими намерениями, и тогда раскол в Украине можно преодолеть, заявил народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский после встречи иехархов УПЦ МП со вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Вадим Новинский: Мы сегодня во время этой встречи услышали, что много что говорилось за последнее время нашими властями, включая президента Украины и СМИ – не соответствует действительности Фото: Вадим Новинский / Facebook Он отметил, что священники призвали представителей власти не политизировать ситуацию."Политикам не надо вмешиваться в дела церкви даже с благими намерениями. Если политики не будут вмешиваться, церковный раскол будет очень хорошо преодолен при помощи церковных законов и традиций. И мы сегодня во время этой встречи услышали, что много что говорилось за последнее время нашими властями, включая президента Украины и СМИ – не соответствует действительности. Было сказано следующее, было высказано несколько моментов – Вселенский патриархат – за единство православия, его забота о всех православных церквях, в том числе и о нашей канонической церкви, и высказана поддержка исключительно нашей церкви канонической во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. И было сказано, что увещевание раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций, и другого не будет", – заявил Новинский.Встреча иерархов прошла в зале официальных встреч вселенского патриархата, а сам диалог – за закрытыми дверями, переговоры заняли более шести часов. Священники отметили, что патриарх Варфоломей намерен помогать украинской церкви, следовательно допускают, что визит в Стамбул может повториться в ближайшее время.Делегация УПЦ МП для встречи со вселенским патриархом Варфоломеем прибыла в Стамбул 23 июня, ее возглавил митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, вместе с ним приехали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. По словам митрополита Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, но помочь решить этот вопрос считает своим долгом. 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви может угрожать национальной безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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