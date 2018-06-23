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Новинский после встречи с Варфоломеем: Увещевание раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций, и другого не будет
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23.06.2018 21:57
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Политикам не надо вмешиваться в дела церкви даже с благими
намерениями, и тогда раскол в Украине можно преодолеть, заявил
народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский после
встречи иехархов УПЦ МП со вселенским патриархом Варфоломеем в
Стамбуле. Вадим Новинский: Мы сегодня во время этой встречи
услышали, что много что говорилось за последнее время нашими
властями, включая президента Украины и СМИ – не соответствует
действительности Фото: Вадим Новинский / Facebook Он отметил, что
священники призвали представителей власти не политизировать
ситуацию."Политикам не надо вмешиваться в дела церкви даже с
благими намерениями. Если политики не будут вмешиваться, церковный
раскол будет очень хорошо преодолен при помощи церковных законов и
традиций. И мы сегодня во время этой встречи услышали, что много
что говорилось за последнее время нашими властями, включая
президента Украины и СМИ – не соответствует действительности.
Было сказано следующее, было высказано несколько моментов –
Вселенский патриархат – за единство православия, его забота о
всех православных церквях, в том числе и о нашей канонической
церкви, и высказана поддержка исключительно нашей церкви
канонической во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. И было
сказано, что увещевание раскола будет происходить на основе
церковных законов и традиций, и другого не будет", – заявил
Новинский.Встреча иерархов прошла в зале официальных встреч
вселенского патриархата, а сам диалог – за закрытыми
дверями, переговоры заняли более шести часов. Священники отметили,
что патриарх Варфоломей намерен помогать украинской церкви,
следовательно допускают, что визит в Стамбул может повториться в
ближайшее время.Делегация УПЦ МП для встречи со вселенским
патриархом Варфоломеем прибыла в Стамбул 23 июня,
ее возглавил митрополит Одесский и Измаилский Агафангел,
вместе с ним приехали управляющий делами УПЦ митрополит
Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и
Мариупольский Илларион. По словам митрополита Антония, Варфоломей
заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, но
помочь решить этот вопрос считает своим долгом. 17 апреля
президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний
день Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала
обращение главы государства к Варфоломею по этому
поводу. В документе говорится, что томос (указ) о
поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и
актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля
Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к
рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии
Украинской православной церкви может угрожать национальной
безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25
мая.
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