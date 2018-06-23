За два года завод повысил цены на вагоны для "Укрзализныци" на 65%

Как сообщают в ведомстве в субботу, согласно подписанному соглашению КВСЗ с "УЗ" в июле 2016 года, стоимость купейного пассажирского вагона спального типа модели 61-779 составляла более 16,9 млн грн (с НДС), по договору от апреля 2017 - более 23,3 млн грн (с НДС), а в мая 2018 года ценовая предложение отечественного производителя на этот вагон в ProZorro достигла 28044000 грн.

"Таким образом, пользуясь монопольным положением, Крюковский вагонзавод за последние два года повысил цены на вагоны на 65,4% в национальной валюте, а в долларовом эквиваленте - на 57%", - заявляют в "Укрзализныци".

Кроме этого говорится, что цены на вагоны КВСЗ в период период с июля 2016 го по май 2018 росли вдвое быстрее, чем цены производителей промышленной продукции. При этом "Укрзализныця" ссылается на данные Госстата, согласно которым индекс цен на продукцию машиностроения за соответствующий период вырос только на 29,4%, а общий индекс цен производителей - на 42,2%. Кроме того, за этот период курс доллара вырос на 5,6%, а инфляция в стране составила 27,2%.

"Следовательно, такое существенное повышение стоимости пассажирского вагона не имеет никакого экономического обоснования", - резюмирует "Укрзализныця".

Для иллюстрации утверждения, что цены КВСЗ выше, чем у других производителей, "Укрзализныця" сравнивает их с ценами российского Тверского вагоностроительного завода.

"Например, если в 2017 году стоимость вагона в отечественного производителя составляла более $ 1,070 млн, то, например, Тверской вагонзавод в 2017 году продавал свои вагоны РЖД за $ 825 тыс., Что на 30% дешевле, чем КВСЗ. Это также свидетельствует о существенном завышении стоимости продукции КВСЗ", - утверждают в" Укрзализныци ".

Там отмечают, что "поддержка национального производителя и развитие украинской экономики, непременно, приоритетная задача для такой системообразующей компании, как" Укрзализныця ".

"Вместе с тем отечественный производитель не должен использовать свое монопольное положение ради получения сверхприбылей и должен формировать экономически обоснованную цену на свою продукцию, иначе в проигрыше останутся пассажиры - из-за неоправданных аппетиты КВСЗ в парк "Укрзализныци" поступит меньше вагонов", - говорится в пресс-релизе.

В 2018 году "Укрзализныця" планирует приобрести 54 новых пассажирских вагона, осуществить капитально-восстановительный ремонт еще 150. Все эти вагоны оборудуют системами кондиционирования воздуха.

В 2017 году КВСЗ поставил "Укрзализныци" 50 пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" предоставила публичный доступ к информации о своих финансовых операциях.

Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", внесенные Министром Кабинета Министров Украины Александром Саенко.