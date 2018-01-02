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Во Франции нашли мертвым знаменитого баскетболиста
02.01.2018 14:40
Во Франции нашли мертвым знаменитого баскетболиста По теме:

Президент французского "Лиможа" и прежний баскетболист Фредерик Форте был найден мертвым в своем доме.

Согласно сообщениям СМИ, причиной смерти стал искренний приступ, передает со ссылкой на .

47-летний Форте в качестве игрока "Лиможа" стал чемпионом Евролиги в 1993 году впервые в истории клуба. С 2004 года он занимал пост президента "Лиможа" и помог вывести клуб на передовые роли в французском баскетболе.







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