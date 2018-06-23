23 июня в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика мухаррема Инсе Республиканской народной партии.

Он - главный соперник действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, - передает со ссылкой на .

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 миллионов человек", - сказал Индже.

В случае победы на выборах Инсе обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры о вступлении в .

Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Республиканская народная партия Турции и три другие оппозиционные партии достигли соглашения о совместном участии в досрочных парламентских выборах в надежде обойти альянс во главе с Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина наиболее опытными политиками в Генеральной Ассамблее .

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