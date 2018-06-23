Сборной Германии на чемпионате мира по футболу удалось выиграть, забив решающий мяч в меньшинстве, ее поединок со сборной Швеции завершился со счетом 2:1. Немцам (в белых футболках) пришлось отыгрываться Фото: ЕРА Поединок проходил в Сочи.На 38-й минуте швед Ула Тойвонен вывел свою команду вперед. На 48-й немец Марко Ройс сделал счет ничейным.Попытки сборной Германии забить победный мяч увенчались успехом в компенсированное время. Отличился Тони Кроос.Немецкая команда забила, имея в составе на одного игрока меньше – на 82-й минуте удалили Жерома Боатенга.После двух туров немцы имеют три очка и занимают второе место в группе. Лидирует в шестью очками Мексика, которая обыграла сегодня Южную Корею.Шансов выйти в плей-офф не утратила ни одна команда из группы F.Германия – действующий чемпион мира по футболу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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