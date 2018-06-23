Новоназначенный глава Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал Александр Куць может очистить регион от сепаратистов,передает со ссылкой на .

Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в эфире "112 Украина".

Он отметил, что Куц может стать лучшим губернатором, нежели его предшественник Павел , который не оправдал ожиданий граждан.

"По крайней мене, он почистил свою службу. В Донецке была еще до революции очень плотно напичкана российской агентурой. Тот же глава донецкой "Альфы" Ходаковский перешел в батальон "Восток", милиция тотально переходила на сторону боевиков. Он немножко их почистил.

Он из , ближе к военным. А власть в регионе сейчас принадлежит военным. Есть надежда, что став губернатором, он может очень плотно заняться чисткой. И не только спецслужб, а и органов власти, местного самоуправления", - предположил Сазонов.

Он отметил, что сепаратисты на Донбассе осмелели.

"Сейчас они на последней стадии, когда уже подают иски против Украины. Иск об оскорблении чести и достоинства Штепа подает на Ирину Геращенко. Они осмелели, поняли, что им ничего не будет, они здесь остались реальными хозяевами. Надеюсь, он это разобьет", - сказал знаток.

22 июня президент представил в Краматорске нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Александра Куця.

Он родился в российском Ростове-на-Дону, в Украине живет с 1990-х годов. В 2015 году стал руководителем Донецкого управления . Возглавлял мероприятия по выявлению и разоблачению 3 предателей в рядах его управления. В частности, завербованных Россией контрразведчика и шифровальщика. Летом прошлого года возглавил новосозданное управление в Донецкой и Луганской областях.

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