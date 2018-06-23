Синод Грузинской Православной Церкви высказался против автокефалии Православной Церкви в Украине

Заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви состоялось под председательством Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Тбилиси в четверг, 21 июня 2018 года, сообщили официальный сайт Грузинской Патриархии и греческое информационное агентство «Ромфея».

В заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви приняли участие 43 архиерея. Отсутствовали 4 иерарха. Заседание Священного Синода открыл Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. В своей приветственной речи Католикос-Патриарх подчеркнул, что в 2018 году отмечается 100-летие объявления первой независимой Грузинской республики, и поздравил всех граждан Грузии с юбилейной датой.

В ходе заседания 21 июня Священный Синод Грузинской Православной Церкви в числе других рассмотрел вопрос о возможности предоставлении автокефалии Православной Церкви на Украине.

Членам Синода Грузинской Православной Церкви были зачитаны три послания: от Константинопольского Патриарха Варфоломея, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которые касались ситуации в Украине.

Митрополит Грузинского Патриархата, чье имя агентство «Ромфея» не называет, согласно сообщению издания, сказал, что Патриарх Илия II выразил глубокое недовольство украинским вопросом.

«Его счастье не согласен с инициативами Вселенского Патриархата относительно Украины и признает законной исключительно Церковь под руководством митрополита Онуфрия», — сказал грузинский иерарх в интервью агентству «Ромфея».

Согласно информации официального сайта Грузинской Православной Церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II рассказал о церковной ситуации в Украине. Также по вопросу о возможности предоставления автокефалии Украинской Церкви выступил глава Отдела внешних церковных связей Грузинского Патриархата митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), управляющим приходами Грузинской Церкви в Германии и Австрии, который ознакомил грузинских иерархов с посланиями Константинопольского и Московского Патриархов и митрополита Киевского.

Между тем, по информации агентства «Ромфея», вопреки позиции Патриарха и Священного Синода Грузинской Церкви по вопросу автокефалии Православной Церкви на Украине якобы высказался митрополит Чкондидский Петр (Цаава). Митрополит Петр в своих заявлениях для грузинских СМИ поддержал предоставление автокефалии Православной Церкви на Украине, обосновав свое мнение тем, что в стране с населением 40 миллионов человек должна быть независимая Церковь. «Я считаю, что у Украины должна быть независимая церковь, хотя Священный Синод Патриархата имеет разумную позицию», — добавил митрополит Петр.

В числе других вопросов, которые рассмотрел Синод Грузинской Православной Церкви, была проблема сложного демографического положения, сложившегося в Грузии, и тяжелых последствий употребления и незаконного оборота наркотиков в стране. По данному вопросу Синод отметил, что «Грузия сталкивается с серьезными проблемами в демографической сфере, и стране удается предпринять решительные шаги для улучшения ситуации».

«Одним из важнейших условий является своевременная реализация государственных программ, которые будут помогать поощрению и поддержке многодетных семей», — констатировал Синод. Синод также призвал расширить пропаганду против совершения абортов, принять специальные правила социальной помощи, а также укрепления здоровья для беременных женщин. «Особое внимание следует уделить улучшению качества медицинских услуг для детей в возрасте до пяти лет», — констатировал Синод.

Как известно, Конституционный суд Грузии в настоящее время рассматривает иск об отмене административного штрафа за владение марихуаной в размере до 70 граммов. «Это буквально означает легализацию наркотиков. Это логично ставит вопрос о поиске законных путей для получения этих препаратов, и это в конечном итоге создаст законно культивируемую в Грузии культуру марихуаны, что совершенно неприемлемо», — подчеркнул Синод Грузинской Православной Церкви. Церковь никогда не поддерживала преследование потребителей наркотиков, но мы считаем, что решение Конституционного суда должно воспрепятствовать развитию наркомании и создать серьезные препятствия для распространения и употребления наркотиков», — констатировал Синод.

«Процесс либерализации политики в отношении наркотиков должен быть последовательно связан с соблюдением строгих правовых мер против наркобизнеса и дистрибьюторов и шагов государства по принятию соответствующих мер», — говорится в определении Синода.

Члены Синода отметили, что необходимо кстати создать специальные реабилитационные центры, в которых люди, страдающие от наркомании, смогут пройти лечение. Также в Грузинской Церкви полагают необходимым активное участие средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни. В школах необходимо ввести специальный курс, котором дал бы возможность молодым людям понять, что их здоровью может повредить наркомания, и сформировал бы негативное отношение к ней, считают грузинские иерархи.

Также следует «ужесточить меры по борьбе с незаконным ввозом и распространением наркотиков, как в общественных местах, так особенно и в подростковом кругу», — говорится в синодальном определении. Синод также призвал, «рассмотрев европейский опыт, решить вопрос обеспечения занятости людей, зависимых от наркотиков».

Также во время заседания Синода был рассмотрен вопрос об исполнении церковных канонических правил в отношении лиц, умерших при воздействии наркотических веществ. Синод определил создать специальную комиссию для развития единой позиции Грузинской Церкви по вопросам, связанным с этими и другими отягчающими обстоятельствами.

Также в ходе заседания Синода митрополит Батумский и Лазский Димитрий (Шиолашвили) поднял вопрос о канонизации диакона Севериана (Хасана Беридзе). Члены Синода заслушали сообщение о праведной жизни подвижника и чудесах, совершенных по молитвам отца Севериана. Принято решение о его прославлении в лике святых под именем: Севериан, Аджарский исповедник. День его смерти признан днем его церковной памяти — 9 (22) августа.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия с одобрения членов Синода даровал своему местоблюстителю митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио (Муджири) право ношения алмазного креста на клобуке.

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