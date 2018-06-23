Караметову было 77 лет Фото: Леныр Ислямов / Facebook "Сервер ага умер, не приходя в сознание. Пусть Господь примет его душу. Для нас для всех это большая потеря, для меня лично – это трагедия", – написал Ислямов. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2086021435055666&id=100009434909856 Он подчеркнул, что не верит в несчастный случай с активистом. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2086005175057292&id=100009434909856 8 августа 2017 года у здания "Верховного суда" Крыма, где проходили прения сторон по делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, задержали Караметова. Активист стоял с плакатом с надписью: "Путин! Аксенов! Наши дети (Ахтем Чийгоз) – не террористы! Хватит обвинять крымских татар!" В день задержания суд признал его виновным по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение порядка проведения одиночных пикетов) и оштрафовал на 10 тыс. рублей (около 4200 грн), а 9 августа назначил 76-летнему активисту 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".12 августа суд не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил Караметова под арестом.19 августа Караметов вышел на волю после ареста на 10 дней. Активиста встречали крымчане из разных городов и сел полуострова. Среди них были, в частности, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров и координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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