Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, выполняя обещание, данное им во время избирательной кампании в 2016 году. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал TBN.

“Я сделал это, потому что обещал избирателям, — отметил он в интервью телеканалу. — Я считаю, что очень важно было перенести посольство (в Иерусалим). Многие президенты до меня говорили, что собираются сделать это, но ничего не предпринимали. И я никогда не понимал, почему”.

По словам Трампа, примерно за две недели до соответствующего объявления, сделанного им 6 декабря, “лидеры многих стран начали звонить с просьбой не предпринимать такой шаг”. “Но я не хотел, чтобы они мне указывали, что я не должен делать”, — подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщал Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира