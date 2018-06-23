|Джон Сноу и одичалая Игрит поженились: Кит Харингтон и Роуз Лесли создали семью
|23.06.2018 22:36
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Сегодня, 23 июня, актер Кит Харингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", женился на своей подруге Роуз Лесли (одичалая Игрит из сериала).
Пышная церемония состоялась в Шотландии, в замке Уардхилл 12 века. Об этом сообщает Vogue.
Невеста выбрала пышное свадебное платье jn модного дома Elie Saab.
Церемония на 200 человек прошла в семейном владении клана невесты.
Среди гостей - коллеги Роуз и Кита по съемочной площадке: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж, а также актеры Джек Доннели ("Атлантида") и Малин Акерман ("Миллиарды").
Пара познакомилась на съемках в 2012 году, когда Харингтон играл главного героя Джона Сноу, а Лесли - одичалую Игрит. О своей помолвке пара объявила в сентябре.
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