Во втором поединке первого отборочного этапа Евролиги-2018 в Баку сборная Украины по пляжному футболу в серии пенальти одолела одну из ведущих команд мира — Италию, информирует со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Получив стартовую победу на бакинском отборочном этапе Евролиги в матче против сборной Швейцарии (5:4), сегодня подопечные Евгения Вареницы встречались со сборной Италии. Грозный соперник украинский занимает пятую строчку в мировом рейтинге BSWW. Впрочем, “сине-желтые” не стушевались и уже на 9-й минуте первого периода открыли счет. Свой четвертый мяч на этом этапе забил Александр Корнийчук.

Во втором периоде итальянцы явно доминировали, и это вылилось в два гола в ворота “желто-голубой” сборной. В составе “Скуадры адзурры” отличились Франческо Корозинити и Эммануэле Зурло.

Однако в самом начале третьей части игры Роман Пачев воспользовался передачей Александра Корнейчука и восстановил равновесие — 2: 2. С таким счетом и завершился основное время поединка.

А вот в серии пенальти сильнее оказались украинцы — 4:3. Свои подходы в нашей сборной реализовали Корнийчук, Юрий Щерица, Роман Пачев и Максим Войток.

Добавим, что в другом матче группы сборная Швейцарии со счетом 10:2 разгромила команду Германии. Таким образом, после двух туров отборочного этапа в Баку сборная Украины является единоличным лидером.

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