Правозащитница Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января, не сообщала правоохранителям об угрозах в ее адрес, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ценов: Нами отработаны более 20 камер, которые стоят по пути маршрута Ирины. Оперативное подразделение поднято по тревоге Фото: kv.npu.gov.ua "На сегодняшний день, после осмотра места происшествия, тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. С целью установления характера телесных повреждений, причины смерти. Нами отработаны более 20 камер, которые стоят по пути маршрута Ирины. Оперативное подразделение поднято по тревоге", – отметил он.Ценов добавил, что Ноздровская не сообщала правоохранителям об угрозах в ее адрес.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством правозащитницы.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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