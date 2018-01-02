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Правоохранители изучили записи с 20 камер видеонаблюдения, которые стоят по пути маршрута правозащитницы Ноздровской
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02.01.2018 14:40
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Правозащитница Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января, не
сообщала правоохранителям об угрозах в ее адрес, заявил начальник
Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий
Ценов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ценов: Нами отработаны более 20 камер, которые стоят по пути
маршрута Ирины. Оперативное подразделение поднято по тревоге Фото:
kv.npu.gov.ua "На сегодняшний день, после осмотра места
происшествия, тело было направлено на судебно-медицинскую
экспертизу. С целью установления характера телесных повреждений,
причины смерти. Нами отработаны более 20 камер, которые стоят по
пути маршрута Ирины. Оперативное подразделение поднято по тревоге",
– отметил он.Ценов добавил, что Ноздровская не сообщала
правоохранителям об угрозах в ее адрес.1 января в реке в
Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской,
которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное
производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января
правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия
Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из
версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с
убийством правозащитницы.Ноздровская вела дело о гибели своей
сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015
года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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