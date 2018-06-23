|
Макрон выступил за введение санкций против стран ЕС, отказывающихся принимать мигрантов
|
23.06.2018 22:45
|
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал себя сторонником санкций
в отношении стран, отказывающихся сотрудничать в рамках
миграционной политики Европейского союза. Макрон обсудил вопрос
санкций с премьер-министром Испании Педро Санчесом Фото: ЕРА По его
словам, страны, которые получают большую выгоду от солидарности с
Европейским союзом, но требуют соблюдения национальных интересов,
когда речь идет о мигрантах, не могут быть полноправными членами
ЕС. По данным агентства, позицию Макрона уже раскритиковали в
Италии. Его обвинили в высокомерии и заявили, что президент Франции
далек от реальности.Острый миграционный кризис в Европе возник в
связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По
информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение
2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебрались 390,4 тыс.
мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857.11 июня
министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил допускать в
порты Италии судно Aquarius, на борту которого находилось
более 600 человек. Спасатели подобрали их с различных плавсредств у
побережья Ливии. Принять судно согласилась Испания. Из-за
этой ситуации президент Франции Эммануэль Макрон обвинил новое
правительство Италии в "цинизме и безответственности". Итальянские
власти сочли его заявление неприемлемым.20 июня
венгерский парламент принял пакет законов для борьбы с
нелегальной миграцией. Три инициативы, которые поддержали
представители правящей партии "Фидес" и ультраправой "Йоббик",
обобщили названием "Стоп Сорос" – по имени филантропа Джорджа
Сороса. Согласно одобренным документам, отдельные лица или
группы, которые помогают нелегальным мигрантам получить дозволение
на присутствие в Венгрии, могут быть оштрафованы либо подвергнуты
тюремному заключению.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира