Президент Франции Эммануэль Макрон назвал себя сторонником санкций в отношении стран, отказывающихся сотрудничать в рамках миграционной политики Европейского союза. Макрон обсудил вопрос санкций с премьер-министром Испании Педро Санчесом Фото: ЕРА По его словам, страны, которые получают большую выгоду от солидарности с Европейским союзом, но требуют соблюдения национальных интересов, когда речь идет о мигрантах, не могут быть полноправными членами ЕС. По данным агентства, позицию Макрона уже раскритиковали в Италии. Его обвинили в высокомерии и заявили, что президент Франции далек от реальности.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебрались 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857.11 июня министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил допускать в порты Италии судно Aquarius, на борту которого находилось более 600 человек. Спасатели подобрали их с различных плавсредств у побережья Ливии. Принять судно согласилась Испания. Из-за этой ситуации президент Франции Эммануэль Макрон обвинил новое правительство Италии в "цинизме и безответственности". Итальянские власти сочли его заявление неприемлемым.20 июня венгерский парламент принял пакет законов для борьбы с нелегальной миграцией. Три инициативы, которые поддержали представители правящей партии "Фидес" и ультраправой "Йоббик", обобщили названием "Стоп Сорос" – по имени филантропа Джорджа Сороса. Согласно одобренным документам, отдельные лица или группы, которые помогают нелегальным мигрантам получить дозволение на присутствие в Венгрии, могут быть оштрафованы либо подвергнуты тюремному заключению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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