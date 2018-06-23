Во Львовской области произошло ужасное , погибла женщина еще семь человек получили травмы,передает со ссылкой на .

Авария произошла около полудня 23 июня, на трассе Ковель - , близко от города Великие Мосты, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Как оказалось, водитель автомобиля Octavia, 59-летний житель города Обухов, вероятно, заснул за рулем или ему стало плохо, в результате чего автомобиль плавно выехал на полосу встречного движения. Водители и , которые двигались навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию , съехали в кювет и сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет ", - рассказали правоохранители.

Однако, 35-летний водитель микроавтобуса LT не смог избежать столкновения с . В микроавтобусе было девять пассажиров - все иностранцы. Одна из женщин-пассажиров - гражданка Республики Беларусь, от полученных травм скончался, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель . Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства, водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Вблизи села Коноплянка на Полтавщине на трассе Киев-Харьков погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Его легковушка Tucson выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.

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