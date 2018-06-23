Емкости с биоэтанолом взорвались на территории недействующего спиртзавода в городе Збараж на Тернопольщине, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщается в заявлении пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области, передает

“На территории недействующей спиртобазы, в одноэтажном здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 480 т)”, — говорится в сообщении. В ГСЧС подчеркнули, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

На сайте ведомства уточняется, что после взрыва на территории спиртобазы разгорелся пожар, который был локализован на площади 1200 кв. м. “Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируется”, - рассказали в ГСЧС.

Всего было эвакуировано более 350 жителей близлежащих домов, на месте пожара работают 63 человека и 15 единиц техники.

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