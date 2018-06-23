Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища. Об этом сообщает со ссылкой на издание La Provence.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

“Не может быть так, чтобы страны, которые в значительной степени выигрывают от солидарности ЕС, массово заявляли о национальном эгоизме, когда речь касается темы миграции”, — заявил президент Франции.

Как известно, в страны, которые категорически отказываются принимать искателей убежища в соответствии с определенными квотами ЕС, относятся государства “Вышеградской четверки”: Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

Как сообщал Европейский союз (ЕС) введет соответствующие ограничения, если Вашингтон установит пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС.

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