|iPhone научат распознавать рукописный ввод
|23.06.2018 23:05
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Компания работает над созданием функции распознавания рукописного ввода в реальном времени. Об этом свидетельствует заявка, которую опубликовало Патентное бюро , пишет со ссылкой на .
Ожидается, что благодаря новой технологии пользователи смогут просто ввести текст, написав его на экране своего или iPad от руки.
Схожей технологией компания оснастила портативные компьютеры Newton, выпущенные в 1990-х. На экранах компьютеров можно было писать рукой. Однако в то время технологию развивать не представлялось возможным.
Новый патент расширяет возможности рукописного ввода, и пользователь сможет писать на гаджете пальцем, стилусом или Pencil.
Также планируется поддержка различных языков. Когда именно функция появится в устройствах, пока компания не информирует.
Ранее сообщалось, что внешность трех 2018 года показали в новом видеоролике.