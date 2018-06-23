Компания работает над созданием функции распознавания рукописного ввода в реальном времени. Об этом свидетельствует заявка, которую опубликовало Патентное бюро , пишет со ссылкой на .

Ожидается, что благодаря новой технологии пользователи смогут просто ввести текст, написав его на экране своего или iPad от руки.

Схожей технологией компания оснастила портативные компьютеры Newton, выпущенные в 1990-х. На экранах компьютеров можно было писать рукой. Однако в то время технологию развивать не представлялось возможным.

Новый патент расширяет возможности рукописного ввода, и пользователь сможет писать на гаджете пальцем, стилусом или Pencil.

Также планируется поддержка различных языков. Когда именно функция появится в устройствах, пока компания не информирует.

Ранее сообщалось, что внешность трех 2018 года показали в новом видеоролике.

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