В государственном бюджете нет 2 трлн грн, чтобы отремонтировать все украинские дороги, отметил советник главы "Укравтодора" Александр Кава. Вчера 23.43 | комментариев: Ремонт одного километра дороги обойдется не менее чем в 10 млн грн Фото: Укравтодор / Facebook "Ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", – сказал он.По информации Кавы, "средняя стоимость ремонта дороги второй и третьей категории составляет от 10 до 15 млн грн за километр, в зависимости от объема земельных работ.В марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что 95% дорог страны находится в ужасном состоянии. Он обещал, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.И. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 км дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.30 декабря Гройсман заявил, что в 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Украине предусмотрено почти 47 млрд грн. По его словам, в 2018 году в Украине отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году.Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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