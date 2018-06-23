|Россия отреагировала на требование ООН вывести войска из Приднестровья
|23.06.2018 23:13
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В назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генассамблеи с требованием вывести российские войска из Приднестровья.
В самом руководстве Республики Молдова нет единства в рамках такой резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года, -передает со ссылкой на .
"22 июня Генеральная ассамблея приняла брошен молдавской стороной провокационный проект резолюции" Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова ". Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не считали возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, или воздержались ", - заявили в .
При этом подчеркивается, что в 1992 году "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".
"И по этот день российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать нежный прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в документе.
"В связи с этим рассматриваем эту инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки накануне предстоящих парламентских выборов", - говорится в комментарии.
Председатель Себастьян Курц поддерживает предоставление Приднестровью особого статуса.