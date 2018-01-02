В Москве задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции на Донбассе Олег Негода, сообщает агентство со ссылкой на информированный источник, передает издание Левый Берег.

«Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017-го уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно», — сообщает агентство.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве.

«Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также немедленно разрешить консулу посетить задержанного украинца», — сказал официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич агентству во вторник.

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