Погода, Новости, загрузка...
В МИД РФ прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН о выводе войск России с территории Молдовы
23.06.2018 23:15
В МИД РФ прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН о выводе войск России с территории Молдовы
В МИД РФ заявляют, что российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье
Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о выводе войск РФ с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Министерстве иностранных дел России назвали "брошенным молдавской стороной провокационным проектом".
В МИД РФ прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН о выводе войск России с территории Молдовы Фото: podrobnosti.ua
Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
 
"22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла брошен молдавской стороной провокационный проект резолюции ... С трагических событий 1992 прошло не так много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, и не только в Кишиневе, успели подзабыть тот неоспоримый факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. и по этот день российский военный контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье", - заявляют в ВС РФ.
 
Российская сторона считает, что принятие резолюции может "взорвать непрочный прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования".
 
"В связи с этим рассматриваем эту инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки накануне предстоящих парламентских выборов", - заявили в российском ведомстве.
 
Напомним, Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.
  • Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить