Бывший работник "дорожно-патрульной службы министерства внутренних
дел ЛНР" ехал на подконтрольную украинскому правительству
территорию, чтобы устроиться на работу. Задержанного передали
сотрудникам Службы безопасности Украины Фото: mvdlnr.ru "Житель
Кадиевки (ранее Стаханова), которая сейчас находится под контролем
боевиков, больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы
в одном из территориальных подразделений "министерства внутренних
дел ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием
другой работы и необходимостью кормить семью", – говорится в
сообщении.Задержанный уволился из "правоохранительной системы "ЛНР"
по собственному желанию в 2017 году. На подконтрольную
правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и
найти работу.После задержания мужчину передали сотрудникам Службы
безопасности Украины.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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