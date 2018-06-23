Бывший работник "дорожно-патрульной службы министерства внутренних дел ЛНР" ехал на подконтрольную украинскому правительству территорию, чтобы устроиться на работу. Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины Фото: mvdlnr.ru "Житель Кадиевки (ранее Стаханова), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных подразделений "министерства внутренних дел ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", – говорится в сообщении.Задержанный уволился из "правоохранительной системы "ЛНР" по собственному желанию в 2017 году. На подконтрольную правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и найти работу.После задержания мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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