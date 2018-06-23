Генпрокурор Украины сделал столько незаконных действий, что его следует отправить в отставку, считает начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Горбатюк: Есть, нет доказательств – для него второстепенное дело Фото: hromadske.ua "Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу – привлекаю, этих хочу – не привлекаю, То, что там есть, нет доказательств – для него второстепенное дело", – сказал директор департамента.По его словам, Луценко "сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки".22 июня нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что Луценко намерен подписать приказ, который действительно ликвидирует департамент спецрасследований ГПУ. По словам Найема, Горбатюка якобы собрались уволить.23 июня спикер генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что ГПУ планирует реформировать департамент спецрасследований, который, в частности, занимается расследованием преступлений против активистов Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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