|Перед выборами убили 18 кандидатов на должность городского головы
|23.06.2018 23:44
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За последние несколько дней убили двух кандидатов в мэры двух различных мексиканских городов.
Всего в ходе избирательной кампании в местные органы самоуправления, предшествует запланированным на 1 июля выборам, убили уже 18 кандидатов, - об передает со ссылкой на .
Независимого кандидата в мэры Омара Гомеса Лукатеро застрелили в
конфликтном сельском городе Агилилла в западном штате Мичоакан 20
июня.
21 июня кандидата в мэры от местной партии левых сил Фернандо
Анджелеса Хуареса убили в Окампо, также в Мичоакан.
Окампо является поселком в 150 километрах к западу от Мехико. Оно также страдает от деятельности банд.
Мексиканский аналитик по вопросам безопасности Алехандро Хоуп рассказал, что частично уровень насилия в отношении кандидатов можно объяснить "простой математикой". В Мексике в настоящее время проводится гораздо больше выборов, чем когда-либо прежде. При наличии более 3,4 тис. местных, государственных и федеральных должностей, больше 15 тис. кандидатов попадают в предвыборную кампанию.
В поселке Песчанка Винницкой области пропавшего 22-летнего парня нашли с распоротым животом.Рядом были его внутренности - которые кто-то вытащил и положил отдельно.