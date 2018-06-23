За последние несколько дней убили двух кандидатов в мэры двух различных мексиканских городов.

Всего в ходе избирательной кампании в местные органы самоуправления, предшествует запланированным на 1 июля выборам, убили уже 18 кандидатов, - об передает со ссылкой на .

Независимого кандидата в мэры Омара Гомеса Лукатеро застрелили в конфликтном сельском городе Агилилла в западном штате Мичоакан 20 июня.

Агилилла - большой, но малонаселенный горный городок, где активизируются наркобароны.

21 июня кандидата в мэры от местной партии левых сил Фернандо Анджелеса Хуареса убили в Окампо, также в Мичоакан.

Партия призвала правительство обеспечить защиту людей, принимающих участие в выборах 1 июля.

Окампо является поселком в 150 километрах к западу от Мехико. Оно также страдает от деятельности банд.

Мексиканский аналитик по вопросам безопасности Алехандро Хоуп рассказал, что частично уровень насилия в отношении кандидатов можно объяснить "простой математикой". В Мексике в настоящее время проводится гораздо больше выборов, чем когда-либо прежде. При наличии более 3,4 тис. местных, государственных и федеральных должностей, больше 15 тис. кандидатов попадают в предвыборную кампанию.

В поселке Песчанка Винницкой области пропавшего 22-летнего парня нашли с распоротым животом.Рядом были его внутренности - которые кто-то вытащил и положил отдельно.

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