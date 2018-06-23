Из-за пожара на неработающем спиртовом заводе в Збараже Тернопольской области спасатели эвакуировали около 350 местных жителей. По состоянию на 21.10 23 июня пожар был локализован на площади 1200 м² Фото: dsns.gov.ua "На спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава", – говорится в сообщении.Спасатели провели эвакуацию около 350 жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет.В Госслужбе сообщили, что ситуация контролируема. По состоянию на 21.10 23 июня пожар был локализован на площади 1200 м². Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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