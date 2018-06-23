Из-за пожара на неработающем спиртовом заводе в Збараже
Тернопольской области спасатели эвакуировали около 350 местных
жителей. По состоянию на 21.10 23 июня пожар был локализован на
площади 1200 м² Фото: dsns.gov.ua "На спиртовой базе Зарубинецкого
недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из
емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на
месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники
и 63 человека личного состава", – говорится в сообщении.Спасатели
провели эвакуацию около 350 жителей частных жилых домов,
расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет.В Госслужбе
сообщили, что ситуация контролируема. По состоянию на 21.10 23 июня
пожар был локализован на площади 1200 м².
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