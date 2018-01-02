Климкин приветствует председательствование Италии в ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует начало председательствования Италии в ОБСЕ.
"Я желаю удачи моему хорошему другу Анджелино Альфано (глава МИД Италии Angelino Alfano - ИФ) в качестве нового действующего председателя ОБСЕ в 2018 году", - написал министр в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Он поблагодарил председательствовавшую в 2017 году Австрию за усилия по защите порядка в Европе.
"Мы также приветствуем Словакию как нового участника тройки ОБСЕ", - добавил П.Климкин.
Как сообщалось, с 1 января 2018 года председательствование в ОБСЕ перешло к Италии, а председателем ОБСЕ стал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.
В 2017 году пост председателя занимал тогдашний министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.