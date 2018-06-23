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Наталя Могилевська сильно схудла і постаріла (ФОТО)
23.06.2018 23:55
Наталя Могилевська ніколи не була дуже худенькою, але останні фото в мікроблозі співачки змусили хвилюватись її шанувальників.

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"Бежеву сукню вирішила не брати! А як вам ця, мої дорогі модниці? Що скажете?" - запитала у своїх підписників співачка.

Звісно, сукня усім сподобалась, а от вигляд зірки... Фанати попросили знаменитість перестати скидати вагу, тому що зараз її обличчя виглядає старшим за свої роки.

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