Ночью 23 июня в Карпатах выпал снег. Кое-где он достиг нескольких сантиметров.

С горы Близница, что на Закарпатье, спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь - все из-за сильного снегопада, - передает со ссылкой на .

"Возле Драгобрата находятся 25 детей и двое взрослых из Одесской, Харьковской областей и . Разбили себе палаточный городок. Кто организовывал, пока не знаем. Они нигде не регистрировались. Они все живые здоровые, но тяжело их найти, потому что большой туман ", - рассказал председатель Закарпатской .

На место происшествия отправились спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем. Уже в ближайшее время детей доставят в низменных населенных пунктов района.

По состоянию на 8:00 субботы температура воздуха на высокогорье не превышала + 1С.У местном ДСНС тем временем подтвердили эту информацию.

"23 июня в 5:55 поступило сообщение о том, что из-за понижения температуры воздуха и выпадение мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) требует сопровождения из г. Близниця, Раховского района. Для оказания помощи привлечено спасателей в составе 5 чел. личного состава и 1 ед. техники ", - отметили спасатели.

Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом.Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что температура воздуха - 0 ° С.

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