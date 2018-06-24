|Киевлянка Бондаренко выиграла квалификацию на турнире в Истборне
|24.06.2018 00:11
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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира WTA Premier “Nature Valley International” в Истборне (Великобритания), сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале отборочного турнира киевлянка, посеянная под 7 номером, одержала уверенную победу над хорваткой Анной Конюх — 6:2, 6:2.
Поединок длился 1 час 1 минуту. На счету украинки 6 эйсов и 3 двойные ошибки.
Добавим, что первой оппоненткой Бондаренко в основном турнире станет 41-я ракетка мира француженка Ализе Корне.
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