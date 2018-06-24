Британская полиция выследила фанатов сборной Англии, которые были сняты поющими антисемитскую песню в баре в Волгограде, сообщает The Telegraph. Все трое болельщиков предстали перед судом на родине, передает

На видео, которое распространилось по соцсетям, трое английских фанатов в баре поют песню, в которой упоминаются Гитлер и Аушвиц, демонстрируя нацистские приветствия. Это произошло 18 июня, перед матчем сборной Англии против Туниса, который прошел в Волгограде.

57-летнему Майклу Герберту, явившемуся в суд в Лестере, на пять лет запретили посещать матчи сборной Англии за рубежом. Двое других болельщиков — 58-летний Дэвид Бэтти и 52-летний Майкл Бёрнс — предстали перед судом в Лидсе по делу о правонарушениях, связанных с футболом, уточняет Telegraph. Рассмотрение их дела отложено до вторника, 26 июня.

Футбольная ассоциация Англии осудила поведение болельщиков, пишет Sky News. “Позорное поведение этих лиц на видео не представляет ценности большинства футбольных фанатов из Англии, которые приехали в Россию поддержать команду”, — заявили в ассоциации.

Как сообщал Столтенберг заявил, что вся штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит матчи ЧМ-2018.

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