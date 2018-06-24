Внесенную в список экстремистских песню "Дым" группы "Грот" обнаружили сотрудники полиции Кемерово в России, сообщают "Сибирь.Реалии". Штраф наложили за песню группы "Грот" Фото: ГРОТ / "ВКонтакте" Согласно материалам дела, на которые ссылается издание, речь идет песне "Дым" группы "Грот".Пост с музыкальной композицией обнаружили сотрудники центра по противодействию экстремизму Кемеровской полиции.Штраф составил 1000 рублей, то есть около 450 грн.В данный момент песня на странице оштрафованной женщины отсутствует, отмечает издание.О внесении песни "Дым" в федеральный список экстремистских материалов под номером 3045 решением Саровского городского суда Нижегородской области от 5 июля 2015 года группа "Грот" сообщала на своей странице "ВКонтакте".В тексте композиции, в частности, присутствуют такие слова: "Облиты кровью глотаем презрения яд, месиво с ордой за один достойный взгляд. Толпа орет – сдохни, здесь не твое знамя! И лишь у одного вижу в глазах – я с вами". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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