Если каждое государство – член Евросоюза в вопросе решения кризиса
беженцев будет действовать в соответствии со своими национальными
интересами, общество распадется, считает президент Европейского
парламента Антонио Таяни. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Таяни подчеркнул, что выступает против закрытия
внутренних границ Фото: ЕРА "Работа с иммиграционным вопросом не
должна привести к разрушению Европейского союза. Если каждое
государство-член будет действовать в соответствии со своими
интересами, общество распадается", – подчеркнул Таяни.По его
мнению, в решении этой проблемы нужна общеевропейская стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира