Если каждое государство – член Евросоюза в вопросе решения кризиса беженцев будет действовать в соответствии со своими национальными интересами, общество распадется, считает президент Европейского парламента Антонио Таяни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Таяни подчеркнул, что выступает против закрытия внутренних границ Фото: ЕРА "Работа с иммиграционным вопросом не должна привести к разрушению Европейского союза. Если каждое государство-член будет действовать в соответствии со своими интересами, общество распадается", – подчеркнул Таяни.По его мнению, в решении этой проблемы нужна общеевропейская стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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