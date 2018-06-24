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Лише панчохи: Дженніфер Лопес опублікувала надвідверте відео
24.06.2018 00:32
Ніхто не сперечається, що Дженніфер Лопес - дуже сексуальна жінка, талановита акторка і не менш популярна співачка. Однак, в мережі досі обговорюють її нещодавній вчинок - зірка опублікувала дуже відверте відео, на якому позує в нижній білизні і панчохах.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 21 Чер 2018 р. о 9:54 PDT



В особистому мікроблозі поп-діви з'явилося коротке відео, на якому вона позує біля вогню. На цей раз Лопес постала перед фанатами в сексуальній нижній білизні, панчохах і пеньюарі. Як можна нею не захоплюватись?

Однак, не всім припало до душі таке відео. Багато хто писав, як вона буде приховувати це від своїх дітей і чи нормально для неї те, що син і дочка бачать маму в такому образі.

А що скажеш ти?

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