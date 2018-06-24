Если Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы не поддержит проведение срочных дебатов относительно украинских политических заключенных в России, это будет равносильно тому, что заседание пройдет под лозунгом "Россия превыше всего", заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Кулеба: Чтобы дебаты состоялись, вопрос будет вынесен на рассмотрение Бюро ПАСЕ, которое будет заседать 25 июня Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "По моей информации, сейчас "адвокатами" российского возвращения в ПАСЕ предпринимаются очень серьезные усилия для того, чтобы срочные дебаты по политзаключенным не состоялись. Именно для того, чтобы не портить общую картину, направленную на создание атмосферы запуска процесса, который будет помогать возвращению России в ПАСЕ", – заявил Кулеба.В соответствии с процедурой, чтобы дебаты состоялись, вопрос будет вынесен на рассмотрение Бюро ПАСЕ, которое будет заседать 25 июня."Заседание станет лакмусовой бумажкой: если Бюро не поддержит проведение срочных дебатов относительно украинских политических заключенных в России, это будет равносильно тому, что заседание пройдет под лозунгом "Россия превыше всего", – подчеркнул Кулеба.Он назвал три возможных варианта решения Бюро:"Первый – поддержать срочные дебаты. Если это произойдет, тогда 28 июня они состоятся, и по их результатам будет принята резолюция. Очевидно, что эта резолюция должна быть жесткой в отношении России ... Второй – одобрить дебаты, но определить их не как срочные, а как текущие. Разница в том, что когда происходят срочные дебаты, в конце принимается резолюция, а в текущих дебатах – это просто дискуссия, которая не имеет никаких формальных последствий. И третий вариант, наиболее жесткий и циничный – просто сказать, что не время проводить такие обсуждения".Летняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 25-29 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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