договорился о сотрудничестве с одной из крупнейших в мире компаний, специализирующейся на производстве денежных банкнот, — Crane Currency. Соответствующее соглашение было подписано 22 июня, сообщается на сайте .

Пресс-служба регулятора выдала восторженную цитату руководства, но так не и объяснила, каких проектов и объемов контрактов коснутся договоренности сторон, передает . Складывается чувство, что заключено лишь рамочное соглашение, передает со ссылкой на .

«Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами. Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег: от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, до печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран», — приведены слова председателя Национального банка Якова Смолия.

Из них понятно, что Crane Currency станет проводником нашего на мировой рынок по производству денежных знаков. Благодаря Малинской бумажной фабрике, которая производит специальную бумагу (для денег) и Банкнотно-монетному двору, наш давно хотел туда пробиться и занять достойные позиции. Новые экспортные контракты позволили бы нарастить прибыльность регулятора — об этом ни раз говорили в самом центробанке: годовая мощность производства НБУ составляет 1,8 млрд банкнот, 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3500 тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс. государственных наград. И, похоже, Crane Currency сможет ему в этом помочь.

Об интересе иностранцев в украинском партнере пока можно лишь догадываться. Ведь по сути он делает ровно то же самое, что и мы: разрабатывает дизайн, производит бумагу и печатает качественные купюры. По сути, является конкурентом предприятий Нацбанка. Причем, очень мощным конкурентом: Crane Currency поставляет бумагу, защитные элементы и сами банкноты 50 центробанкам мира. В том числе , Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и др.

Интересно, что в последнее время Crane Currency стал активно обслуживать контракты центробанков в . Например, печатал в этом году Азербайджану их 200 манат, а в прошлом помогал Узбекистану с их 50 000 сом. Не исключено, что для расширения производства и подписания новых контрактов им придется наращивать свои печатные мощности. В том числе и за счет Украины. В феврале 2018 года Crane Currency запустила новое производство на Мальте, и у нашего может появиться шанс стать еще одним форпостом компании в Европе.

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