В Эфиопии во время выступления премьер-министра страны Абия Ахмеда произошел взрыв, есть погибшие.

Об этом рассказал сам премьер во время телеобращения,передает со ссылкой на .

Абий Ахмед отметил, что в результате взрыва погибли несколько человек, есть много пострадавших. Однако, точной информации о количестве жертв и раненых пока нет.

Выступление премьера слушали несколько десятков тысяч человек. Абий Ахмед сказал, что это была "хорошо спланирована атака".

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разъединить нас - вам не удалось", - заявил премьер.

Причина взрыва на данный момент неизвестна, пока никто не взял на себя ответственность за набег.

Двое террористов-смертников взорвали себя на северо-востоке Нигерии в городе Ддамбой. В результате теракта погибли не менее 31 человека.

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