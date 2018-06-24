Российские миротворцы на территории Приднестровья занимаются обеспечением мира и безопасности, решение об их выводе нельзя принимать без мысли власти региона, сообщается на сайте МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), передает

“Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья”, — заявили в “МИД республики”.

Там добавили, что присутствие российских миротворцев в регионе отражено документально, а изменение формата миссии вероятно только после того, как конфликт между Молдовой и ПМР будет урегулирован. В министерстве также обратились к властям Молдовы с призывом сосредоточиться на “деятельной работе за столом переговоров”.

Как сообщал Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Такую позицию выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Трускавце.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира