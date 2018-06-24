Если украинцы не будут менять масштаб задач, через пять лет в стране останутся только МАФы, за крышевание над которыми будут бороться "вооруженные одичавшие мужчины". Мостовая: Если мы не изменим этот подход, то через пять лет женщины будут сидеть только в МАФах Скриншот: Zavtra.UA / Facebook Она обратила внимание, что Украина пятый год отправляет в Россию весь объем титанового сырья."При том, что у нас есть ископаемые, карьеры, ГОКи (горнообогатительные комбинаты. – ), заводы, которые переплавляют все это, и ученые. У нас нет замкнутого цикла производства. Понимаете? Мы что, все киоскеры? Если мы не изменим этот подход, то на самом деле, поверьте, через пять лет женщины будут сидеть только в МАФах (малые архитектурные формы. – ), а мужчины – вооруженные, одичавшие – будут каждый день биться за контроль и крышевание этого МАФа, потому что больше ничего в стране не останется", – сказала Мостовая.По ее словам, нужно осознать, "что на самом деле мы должны изменять собственный масштаб задач, масштаб себя и масштаб своей страны соответственно". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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