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"Мы что, все киоскеры?" Мостовая заявила, что украинцам следует менять масштаб задач
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24.06.2018 01:14
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Если украинцы не будут менять масштаб задач, через пять лет в
стране останутся только МАФы, за крышевание над которыми будут
бороться "вооруженные одичавшие мужчины". Мостовая: Если мы не
изменим этот подход, то через пять лет женщины будут сидеть только
в МАФах Скриншот: Zavtra.UA / Facebook Она обратила внимание, что
Украина пятый год отправляет в Россию весь объем титанового
сырья."При том, что у нас есть ископаемые, карьеры, ГОКи
(горнообогатительные комбинаты. – ), заводы, которые
переплавляют все это, и ученые. У нас нет замкнутого цикла
производства. Понимаете? Мы что, все киоскеры? Если мы не изменим
этот подход, то на самом деле, поверьте, через пять лет женщины
будут сидеть только в МАФах (малые архитектурные
формы. – ), а мужчины – вооруженные,
одичавшие – будут каждый день биться за контроль и крышевание
этого МАФа, потому что больше ничего в стране не останется", –
сказала Мостовая.По ее словам, нужно осознать, "что на самом деле
мы должны изменять собственный масштаб задач, масштаб себя и
масштаб своей страны соответственно".
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