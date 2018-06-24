Компания пообещала пользователям и Pro бесплатно исправлять клавиатуру с механизмом "бабочка". Действия компании были вызваны массовыми жалобами пользователей, которые столкнулись с "залипанием" клавиш на гаджетах. Об этом пишет со ссылкой на .

Речь идет об устройствах с "бабочкой" второго поколения, которая позволила сделать гаджеты более тонкими (так как уменьшается пространство между клавишами и корпусом). Сообщается, что из-за попадания мусора и пыли под клавиши они начинали "залипать" и выводили из строя клавиатуру.

Пользователи массово жаловались на эти неполадки, создавали петиции и даже обращались в суд, поскольку в сервисных центрах отказывались признавать подобные сбои гарантийными случаями.

В итоге производитель признал, что проблема существует и "небольшой процент клавиатур в некоторых и Pro" может выходить из строя. В частности, это вызывает повторяющиеся символы, либо их отсутствие, или же залипание клавиш.

В подобных случаях пообещала бесплатную замену одной или нескольких клавиш, либо же всей клавиатуры. При этом людям, которые уже заплатили за ремонт клавиатуры, компания пообещала возместить потраченные средства.

Ранее сообщалось, что пообещала убрать уязвимость, при помощи которой взламывают .

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