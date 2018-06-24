Меньше двенадцати часов осталось до открытия избирательных участков в Турции для проведения первых после попытки государственного переворота в июле 2016 президентских и парламентских выборов. Они будут носить исторический характер, так как после них в стране официально вступят в силу поправки в конституцию о введении президентской форме правления. Об этом сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Несмотря на то что кандидаты на пост президента страны и ранее проводили агитационные митинги, выступали на ифтарах (вечерний прием пищи в священный месяц рамадан), встречались со своими сторонниками, в субботу Стамбул превратился буквально в главную политическую арену страны. Причем в этом городе одновременно выступали как Эрдоган, так и кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, основной соперник действующего президента.

В этом году Турция наблюдает расцвет в стане оппозиционных сил. Так, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже не только сумел создать политический альянс с двумя другими партиями для участия в парламентских выборах, но и собирает рекордное число сторонников на своих агитационных митингах.

Как утверждает сам Индже, на последние выступления в Измире и Анкаре пришло по 2 млн человек. Однако настоящий рекорд для себя он установил в субботу в Стамбуле. Во время митинга в районе Малтепе, по его словам, он собрал аудиторию численностью 5 млн человек.

Правда, эти заявления часами позже опроверг Эрдоган на своем митинге. Ссылаясь на данные министерства внутренних дел, он заявил, что Индже пришло послушать не более 280 тысяч человек, а в Анкаре это число и вовсе не превысило 75 тысяч. Таким образом, президент Турции вновь воспользовался возможностью обвинить турецкую оппозицию во лжи.

Почти на всех своих митингах Индже рассказывал о намерениях строить фабрики, создавать новые рабочие места, предоставлять скидки на дизельное топливо для фермеров. Он также говорил о плане курдского урегулирования, однако до сих пор никакие детали решения столь серьезной проблемы приведены не были. Кроме того, в субботу Индже вновь заявил о том, что собирается восстановить дипломатические отношения с Дамаском.

Еще одна важная тема, которую Индже довольно часто упоминает, — отмена режима чрезвычайного положения, который был введен после попытки переворота в июне 2016 года. При этом в последние недели и сам президент Тайип Эрдоган, и вице-премьер Бекир Боздаг, и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также говорили о возможности отмены режима ЧП после выборов.

Как сообщал в Стамбуле на митинг главного оппонента Эрдогана вышли 5 миллионов человек.

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