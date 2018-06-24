Повышение пенсионного возраста для российских граждан может измениться после вмешательства президента РФ Владимира Путина, считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов: Правительство выберет на себя все негодование. Это политическая игра Фото: ЕРА "Очень много хитростей и конфискаций запрятано в ту предложенную схему. Но у меня есть точное понимание, если мы говорим о политической составляющей этой реформы, то есть не понимание, а знание, я сказал бы так, – что у Владимира Путина оставлен лаг для того, чтобы снять возмущение вплоть до ветирования, а, может быть, внесения поправок через администрацию президента об изменении главных болезненных публичных вещей, хотя главные, собственно, инструменты останутся внутри этой вещи", – сказал Венедиктов.По его мнению, женский возраст выхода на пенсию после вмешательства Путина снизится с 63 лет до 60."Правительство выберет на себя все негодование. Это политическая игра. ...У нас президент – популист. А кого это удивляет? Чего-то новое сказал?" – отметил главред "Эха Москвы".14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для венедиктов алексей москвы это Теги: мир