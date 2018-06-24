Украинская делегация в на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер украинского парламента .

"Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, - ред.) заявил, что во время встречи с Путиным (президент , - ред.) генсек СЕ Янгланд не поднимал тему освобождения Сенцова. Что же, мы обязательно зададим этот вопрос Янгланду уже на следующей неделе в Страсбурге", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Ягланд заявил о готовности подать прошение об помиловании Сенцова, который незаконно удерживается в России, передает со ссылкой на .

Геращенко отмечала, что Ягланд должен немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Отметим, сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента Владимира Путина о помиловании.

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